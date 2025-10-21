Москва расширила возможности для участия бизнеса в сезонных проектах

Город предлагает предпринимателям новые форматы участия в сезонных проектах, в том числе в предстоящей «Зиме в Москве». О конкретных возможностях для партнерств рассказали в рамках конференции «Городские сезонные проекты. Вместе с бизнесом», где крупные организации также поделились опытом сотрудничества.

© Вечерняя Москва

— Компании смогут организовать собственную брендированную зону на центральных площадках города, например свой павильон или поп-ап-объект в местах интереса туристов и москвичей. Можно присоединиться к сезонному оформлению — минувшим летом более восьми тысяч компаний украсили свои фасады, веранды и витрины или оказали спонсорскую поддержку проекту, — отметил представитель дирекции проекта «Зима в Москве» Иван Малофеев.

Одна из компаний, принимающих активное участие в городских сезонных проектах, — VK, которая в конце мая вместе с городом провела фестиваль дружбы с питомцами «Лапки». А прошлой зимой организовала на катке ВДНХ специальные события и стала спонсором новогодней ели в Парке Горького. Кроме того, VK поддерживает проекты Москвы на разных платформах, включая «ВКонтакте» и «Дзен».

Среди других вариантов партнерских интеграций эксперт назвал проведение мероприятия на удобной площадке. Еще предприниматели могут реализовать специальные предложения, события и акции на собственных площадках под брендом городских проектов, а также организовать продажу собственной продукции на площадках сезонных мероприятий и в павильонах «Сделано в Москве». В этом случае город окажет пиар-поддержку и предоставит набор бесплатных сервисов для продвижения бизнеса.

В рамках прошедшего летнего сезона состоялось более 450 партнерских интеграцийбизнеса в событийные проекты столицы — компании проводили мероприятия и создавалисобственные тематические площадки. Вместе с городом в проекте приняли участие 1,9тысячи компаний, что на 73 процента больше, чем в 2024 году. Всего бизнес вложил впроект «Лето в Москве» 2,1 миллиарда рублей. Благодаря сотрудничеству программаполучилась насыщенной и многогранной: в столице открылись десятки площадок, аафиша пополнилась различными событиями.

Особое внимание уделили семейному отдыху: здесь проходили показы мультфильмов икино. Программа была ориентирована не только на развлечения. Каждую средупроходили встречи для предпринимателей и тех, кто только задумывается о собственномделе. Совместно со столичным Департаментом предпринимательства и инновационного развития и проектом «Сделано в Москве» проводилисьотраслевые дискуссии, где участники знакомились с цифровыми и финансовымирешениями для развития бизнеса, получали консультации экспертов и налаживалиделовые контакты.

Ранее трое участников проекта «Сделано в Москве» показали рекордные результаты, став лидерами по продажам. За три месяца эти компании суммарно заработали более шести миллионов рублей в рамках городского проекта «Лето в Москве».