В Москве из-за тумана объявлен жёлтый уровень опасности

Предупреждение будет действовать с сегодняшнего вечера и до завтрашнего утра, сообщили в Гидрометцентре. Синоптики уточняют, что местами видимость может снизиться до 200–300 метров. Это создаст опасность для водителей и пешеходов. Автомобилистов призывают соблюдать дистанцию и избегать резких манёвров.

В экстренных службах столицы добавили, что при ухудшении погодных условий возможны задержки авиарейсов и увеличение числа ДТП. Специалисты рекомендуют по возможности отказаться от дальних поездок в ночное время.