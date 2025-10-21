Проект «Зима в Москве» в этом году объединит более 400 городских площадок

В столице 1 декабря стартует проект «Зима в Москве», он объединит более 400 городских площадок. Об этом в рамках пресс-конференции сообщил представитель дирекции проекта «Лето в Москве» и «Зима в Москве» Иван Малофеев.

«В ближайшее время начнется новый проект «Зима в Москве». Он пройдет с 1 декабря по 28 февраля. Он объединит более 400 городских площадок. Состоится очень много различных мероприятий», – сказал Малофеев.

Как уточняется в презентации, представленной на пресс-конференции, в рамках проекта состоятся флагманские мероприятия, такие как «Путешествия в Рождество», Китайский Новый Год, «Московская масленица», «Усадьбы Москвы». Также будут открыты павильоны столичных локальных брендов «Фабрика подарков».

В целом в рамках проекта «Зима в Москве» в этом году запланировано более 800 мероприятий, отмечается в презентации.