Музей Победы запустил конкурс новогодних открыток

Традиционный международный конкурс «Нарисуй «Елку Победы» запущен Музеем Победы 21 октября.

Об этом сообщила пресс-служба культурного учреждения.

«В 2025 году конкурс приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участникам предлагается нарисовать открытку, на которой будет изображена елка 1945 года, показать, как отмечали этот всеми любимый праздник на фронте, как создавали праздничную атмосферу бойцы и офицеры, как им присылали подарки. В своих рисунках можно отобразить, как отмечали Новый год наши бабушки и дедушки и их родители, как наряжали елку, украшали дом, делали своими руками подарки и обменивались ими», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что лучшие работы станут основой для лимитированной серии коллекционных новогодних открыток. Кроме того, 2 декабря на сайте Музея Победы откроется виртуальная выставка, в которую войдут работы участников. Пользователи смогут выбрать любую понравившуюся открытку и проголосовать за нее до 10 декабря 2025 года, а также отправить ее по электронной почте друзьям и близким, поздравляя с Новым годом. Работы, набравшие наибольшее количество голосов, получат «Приз зрительских симпатий».

Как добавили в музее, итоги конкурса будут подведены 12 декабря. Победителей ждут подарки и авторский экземпляр коллекционных новогодних открыток. Всем участникам вручат именные сертификаты.