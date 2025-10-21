Москвичам назвали способ спасти птиц

Подкармливать птиц, зимующих в столице, следует начинать с осени. Об этом «Ленте.ру» рассказал Андрей Резанов, кандидат биологических наук, доцент Московского городского педагогического университета (МГПУ).

По его словам, из 270 отмеченных в Москве видов пернатых, включая и птиц-мигрантов, в городе в холодное время года зимуют примерно 120 видов. Это как местные птицы, так и относительно регулярно прилетающие на зимовку — из тундры, лесотундры и тайги. Это, например, пуночка, белолобый гусь, чечетка, свиристель.

Зимой в городе птицы могут найти пищу, убежища, а водоплавающие — еще и незамерзающие водотоки и водоемы. Птиц желательно начинать подкармливать с осени, чтобы к моменту наступления зимы они уже запомнили место, где могут найти еду. Важно делать это регулярно, чтобы пернатые смогли всегда найти еду с приходом морозов. Кормить птиц необходимо подходящим для них кормом.

Москвичи могут размещать корм в кормушках в парках, скверах, во дворах. Кормушки должны находиться в удобном, нешумном и относительно безопасном для птиц месте рядом с деревьями и кустарниками и на высоте недосягаемой для кошек и собак. Зимой лучше всего подойдут кормушки с крышей, защищающей корм от снега, и бортиками, чтобы корм не высыпался.

Некоторых птиц — воробьев, голубей, серых ворон, галок — допустимо подкармливать прямо на земле. Кроме того, помочь пернатым можно и не выходя из дома с помощью подвешенного у окна кусочка сала для синиц и поползней.

Воробьев, щеглов и зеленушек лучше подкармливать злаками и семечками, а также сухарями из несладкого белого хлеба. Синицы любят семечки, а также, как и дятлы, и поползни, несоленое сало без чеснока и приправ. Водоплавающим можно давать нежирный творог, рубленое яйцо, а также зерно, геркулес, разные крупы. Ни в коем случае нельзя кормить птиц размокшим и невысушенным белым хлебом: там может развиться плесень, вызывающая у птиц аспергиллез — заболевание, при котором происходит поражение дыхательной системы.

Голуби будут рады ячменю, просу, гречке, чечевице, гороху, перловке, семечкам, а вот сойки и дятлы — орехам. Серую ворону можно угостить говяжьим нежирным фаршем, творогом, рубленым вареным яйцом, яблоком, виноградом и помидорами черри. И самое главное — птицам нельзя ни в каком виде давать жареное, соленое, копченое и перченое.

Ранее американские ученые заметили, что птицы начали менять пути миграции либо вовсе от нее отказываться. Среди причин, вынуждающих пернатых менять маршруты миграции, специалисты называют рост городов и обработку лесных насаждений и полей пестицидами.