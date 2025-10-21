«Поиск по архивам» объединил исторические документы с картой Москвы

Карта с храмами Москвы появилась в сервисе «Поиск по архивам», который помогает собирать данные о предках. Благодаря ей получится быстро найти метрические книги конкретного прихода и периода. Ранее это можно было сделать только вручную. Для точной привязки нескольких тысяч оцифрованных документов к храмам и периодам «Яндекс» использовал нейросети. Проект реализован совместно с Главархивом Москвы.

© Mos.ru

«Обновление “Поиска по архивам” открывает совершенно новые возможности для москвичей и всех пользователей узнать больше о своей семье и глубже погрузиться в историю города. Благодаря технологии распознавания рукописного текста и интеграции архивных документов с картой Москвы можно не просто искать имена предков, а видеть, где именно они проживали. Это значительно упрощает генеалогические исследования и делает их более наглядными. Пользователи могут в один клик открыть карточку прихода и выбрать метрические книги за нужный период. В этих документах отражены судьбы москвичей за последние 250 лет», — рассказал начальник Главархива Москвы Ярослав Онопенко.

До 1918 года все важные события в жизни людей — рождение, смерть, заключение брака — фиксировались в специальных метрических книгах. Один из экземпляров такой книги хранился в приходской церкви. Сегодня исследователи могут обратиться к сервису «Поиск по архивам», содержащему более 13 миллионов страниц метрических документов московских храмов. С помощью искусственного интеллекта эти документы были систематизированы. Так, нейросети проанализировали их содержание, разбили по книгам и определили принадлежность каждого документа к конкретному храму и временному периоду. На специальной карте отмечены как сохранившиеся, так и утраченные храмы старой Москвы.

На сайте проекта также представлена историческая информация о наиболее значимых храмах столицы. Например, о церкви Николая Чудотворца в Сапожке — на ее месте сейчас находится Сапожковская площадь, расположенная между Моховой и Манежной улицами. Именно здесь в 1801 году состоялось тайное венчание графа Николая Шереметева с его бывшей крепостной актрисой Прасковьей Жемчуговой, которая в метрической записи фигурирует как «девица Праскевия Ивановна дочь Ковалевская».

«Поиск по архивам» — это сервис «Яндекса» и Главархива, который помогает горожанам быстро находить данные о предках с XVII по ХХ век. С помощью портала также можно получить доступ к информации о населенных пунктах и событиях этого же периода. В базе сервиса доступно более 20 миллионов страниц исторических документов из архивов Москвы, Московской, Оренбургской, Вологодской, Иркутской, Астраханской и других областей. Кроме того, сервис помогает находить информацию в архивах епархиальных ведомостей, «Советского спорта», «Вечерней Москвы», «Сенатских ведомостей» и других дореволюционных и советских газет.