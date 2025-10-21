Ефимов: Началась установка эскалаторов на станции «Звенигородская»

Шесть эскалаторов установят на станции метрополитена «Звенигородская» Рублево-Архангельской линии. Сотрудники уже начали монтажные работы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Станция метро “Звенигородская” будущей Рублево-Архангельской линии запроектирована с двумя вестибюлями. В каждом из них будет находиться по три эскалатора», — указал вице-мэр.

Срок эксплуатации эскалаторов рассчитан на 50 лет. Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман добавил, что после установки рабочие займутся обкатом техники и запустят непрерывную работу подъемных механизмов на 48 часов: по 24 часа в каждом направлении. Основной дизайн новой станции будет монохромным. Платформу украсят светлыми цветами, а путевые стены — темными. В ее центре планируется разместить колонны, которые будут переходить в своды над зоной ожидания поездов. «Звенигородская» расположится в столичном районе Хорошево-Мневники около пересечения улиц Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в период с 2026 по 2028 год в городе должны будут введены 26,9 км новых линий, 13 станций, а также одно электродепо.