Более 7,6 тыс. автобусов и электробусов подготовлено к работе зимой

В столице к работе в зимний период подготовили больше 5 тыс. автобусов и свыше 2,6 тыс. электробусов, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Продолжаем обеспечивать комфортные и безопасные поездки на наземном транспорте при любых погодных условиях, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. Сезонную подготовку прошли более 5 тыс. автобусов и свыше 2,6 тыс. электробусов Мосгортранса. Работы начинаем заранее, чтобы с наступлением холодов в салоне наземного транспорта пассажирам было тепло и комфортно», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

В Дептрансе уточнили, что специалисты Мосгортранса, работающие на эксплуатационных площадках, регулярно проводят техосмотр, необходимое техобслуживание и подготовку транспортных средств к эксплуатации в зависимости от изменений погоды.

При подготовке наземного транспорта к холодам тестируются системы отопления и климат-контроля: очищаются и меняются фильтры, а также устраняются мелкие дефекты. Также проверяются все резиновые уплотнители на дверях, окнах и люках – это повышает эффективность работы климатической системы и комфорт пассажиров в салоне. Проводится инструктаж для водителей по работе в меняющихся погодных условиях.

Подготавливается снегоуборочная техника и противогололедные материалы на эксплуатационных площадках.