Общественное пространство c видом на Москву-реку создадут на Лужнецкой набережной

Общественное пространство c видом на Москву-реку создадут в Хамовниках. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

© департамент градостроительной политики Москвы

Появится городская площадь, которая объединит 2 будущих офисных корпуса в составе многофункционального комплекса Luzhniki Collection.

"Общая площадь благоустроенной территории составит почти два гектара с зеленой зоной свыше 11 тысяч квадратных метров", – отметил Овчинский.

По его словам, вдоль Лужнецкой набережной Москвы-реки на площади 1 гектар появится пространство для прогулок с масштабным озеленением и зонами для отдыха и работы.

"Ландшафт с крупномерными деревьями, кустарниками и злаковыми травами будет перекликаться с видами на заказник "Воробьевы горы", – добавил руководитель департамента.

Овчинский подчеркнул, что проектом предусмотрены места для работы на открытом воздухе и ресторанные дворики для проведения деловых переговоров и встреч с друзьями.

Для удобства посетителей разместят мебель из архитектурного бетона с подогревом и скамейки из натуральных материалов. Появятся велопарковки, дорожки для бега и велопрогулок.

В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков рассказал, что весь строительный цикл находится под контролем надзорного ведомства. По его словам, инспекторы провели 13-ю выездную проверку, в ходе которой оценили соответствие выполненных работ и примененных материалов утвержденным проектным решениям.

Многофункциональный комплекс Luzhniki Collection включает несколько частей: жилую, офисную и торгово-общественную. Он расположен по адресу Лужнецкая набережная, владение 2/4, недалеко от олимпийского спорткомплекса "Лужники".

Общая площадь комплекса, который строится на участке 8,4 гектара, составит более 324 тысяч квадратных метров, из которых 50 тысяч квадратных метров запроектировано для коммерческой и общественной инфраструктуры. Благодаря строительству комплекса появятся почти 7 тысяч рабочих мест. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год.

