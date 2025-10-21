Три коммерческих помещения в центре Москвы выставили на торги

На городские аукционы выставили три коммерческих помещения в районах Тверской, Арбат и Хамовники. Их назначение — свободное, что позволит будущим владельцам организовать практически любой бизнес. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

© Mos.ru

«Центральный административный округ традиционно занимает одну из лидирующих позиций в числе самых востребованных частей города для старта и расширения бизнеса. Наиболее надежный способ приобретения помещений, зданий, земельных участков и других объектов — участие в открытых торгах. Перечень коммерческой недвижимости для покупки и аренды, в том числе в исторических зданиях, регулярно обновляется на инвестиционном портале Москвы. Например, сейчас предпринимателям доступно три помещения на Лесной и Поварской улицах, а также в Денежном переулке. Их площадь варьируется от 71,8 до 113,4 квадратного метра. Такие пространства могут подойти для бизнеса в сфере образовательных, косметологических или фитнес-услуг. Прием заявок на участие в аукционах завершится 29 октября и 6 ноября, а торги пройдут в период с 7 по 18 ноября в зависимости от лота», — рассказал Кирилл Пуртов.

Выставленные на торги помещения находятся по адресам: Лесная улица, дом 1/2 и Денежный переулок, дом 8–10.

Здание на Лесной улице, в котором расположено нежилое помещение, является объектом культурного наследия регионального значения. Это дом купца Н.М. Шерупенкова, основанный в 1870-е годы. В 1890-х в нем располагалось Миусское городское начальное училище, а также он связан с именами Антона и Ивана Чеховых. Новый собственник должен будет соблюдать все требования, предусмотренные охранным обязательством.

Объект расположен на третьем этаже. Здание на Поварской улице находится на втором этаже, а помещение в Денежном переулке — в подвале. Все они полностью подключены к основным коммуникациям. Два последних помещения дополнительно оснащены газоснабжением.

Для участия в торгах необходима регистрация на онлайн-площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на аукционы различное имущество, а витриной для него служит инвестиционный портал. В разделе «Торги Москвы» есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.