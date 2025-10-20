В центре Москвы установили новогоднюю елку

В центре Москвы установили большую искусственную елку к празднованию Нового года. Об этом стало известно РИА Новости.

Дерево появилось у главного входа в Парк Горького в центре столицы. Судя по видео, которое опубликовало агентство, елку полностью собрали, но не успели украсить, за исключением серебристой звезды на верхушке.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин спрогнозировал, что метеорологическая зима придет в Москву нескоро. По его словам, в ближайшее время жителей столицы ожидает классическая осенняя погода без сильных холодов. Синоптик Евгений Тишковец также считает, что зима придет в Москву только в середине ноября.