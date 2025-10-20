Московский зоопарк изменит режим работы в связи с уменьшением светового дня, сообщила пресс-служба зоосада.

С 21 октября учреждение будет работать с 09:00 до 18:00, вход для посетителей прекратится в 17:00. В это же время закроются терминалы и дежурные кассы.

Дополнительные входы, расположенные по адресу Большая Грузинская улица, дом 1, строение 103, и улица Красная Пресня, дом 4, будут работать с 10:00 до 17:00.

