Оценен вклад мигрантов в экономику Москвы

Вклад мигрантов в экономику Москвы составляет порядка четверти валового регионального продукта (ВРП). Так оценили положение дел в столице эксперты ВШЭ, их цитирует Forbes.

© Lenta.ru

По данным экспертов, с 2017 по 2023 год постоянные мигранты (которые переехали в Москву из других регионов России и из-за рубежа не более пяти лет назад), маятниковые, вахтовые и международные трудовые мигранты обеспечивали порядка 23-25 процентов ВРП. С точки зрения бюджета, они формируют больший объем доходов, чем расходов города.

Наибольший вклад в экономику по прежнему приходится на постоянных жителей столицы (порядка 79-80 процентов ВРП). Внутренние мигранты (маятниковые и вахтовые) обеспечивают до 14–15 процентов, а международные — до 7,9 процента.

Сами москвичи обеспечивают до 92 процентов производства в социальной сфере (образование, здравоохранение, культура, спорт) обеспечивают москвичи, до 90 процентов — в сферах финансов и страхования, профессиональной деятельности, более 80 процентов — в области информации и связи, обрабатывающих производствах. В свою очередь международные мигранты чаще заняты в сфере строительства (от 15 до 33 процентов ВРП), торговли (6–12 процентов), прочих отраслях (5–14 процентов).

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна заинтересована в иностранной рабочей силе. В ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан глава государства отметил, что Россия заинтересована в трудовой миграции, однако «это должна быть нужная рабочая сила». Приезжающие мигранты должны быть законопослушными, должны соблюдать правила и порядки в РФ.