Движение трамваев на юго-востоке Москвы изменили из-за мешающего пассажира

Трамваи, следующие по маршрутам № 32 и 46 задерживаются в пути. К этому привело поведение пассажира, который мешает отправлению транспорта в районе остановки «Ухтомская улица». Об этом в понедельник, 20 октября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— На улице Госпитальный Вал (в районе остановки «Ухтомская улица») из-за пассажира, мешающего отправлению, задерживаются трамваи № 32 и 46, — рассказали в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В пресс-службе департамента предупредили о временных изменениях маршрутов. Пассажирам также посоветовали следить за объявлениями водителей.

Ранее авария произошла на трамвайных путях на Тимирязевской улице в Москве. В связи с этим маршруты № 27 и 29 следовали с задержками. Кроме того, на северо-востоке столицы трамвай сбил мужчину на велосипеде. Авария произошла на Открытом шоссе. Из-за этого ДТП были задержаны трамваи № 13, 36 и 46.