В Москву в субботу, 25 октября, вернется «двухзначное тепло» — после полудня температура поднимется до плюс 10 градусов. Благодаря таким показателям этот день может стать самым теплым на неделе. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В среду, 22 октября, в облаках начнется прояснение, а дожди прекратятся. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 6–8 градусов. В четверг, 23 октября, температура повысится на один градус, существенных осадков также не ожидается.

В пятницу небо затянется плотными облаками и пройдут небольшие дожди. При этом температура воздуха поднимется до плюс 7–9 градусов. В первый выходной день в Москве ожидается облачная, дождливая и ветреная погода, а атмосферное давление будет на 12–14 единиц ниже нормы.

— В воскресенье на фоне еще более низкого атмосферного давления погода сохранится пасмурная, вновь пройдут дожди, а температура будет на 3–4 градуса выше климатической нормы. При таких погодных процессах с ожидаемым отсутствием заморозков и осадков в твердой фазе момент смены автомобильных шин можно сдвинуть на начало ноября, — написал метеоролог в своем Telegram-канале.

Вторник, 21 октября, станет самым холодным днем недели в столице: в Москве будет облачно, пройдут дожди, а столбики термометров понизятся до плюс 5–7 градусов. В этот день в регионе продолжит формироваться северная периферия циклона.