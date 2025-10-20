Когда одной картой можно оплатить проезд двух пассажиров

Если у пассажира с ограниченными возможностями здоровья есть социальная карта жителя Московской области или Москвы «С сопровождающим», то его спутник может приложить эту же карту второй раз и проезд для него будет бесплатным. Об этом в понедельник, 20 октября, сообщили в пресс-службе перевозчика.

© Вечерняя Москва

По словам представителей предприятия, в салонах транспорта, в том числе автобусов, есть специальные участки с креплением для инвалидных колясок. Около них также находится специальная кнопка связи с водителем, с помощью которой в случае необходимости можно попросить о помощи.

— На линиях компании курсируют автобусы большого класса низкопольной конструкции, адаптированные для маломобильных пассажиров, родителей с колясками и пожилых людей, — передает официальный сайт Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал, что формирование самой удобной транспортной системы является одной из ключевых задач столичных властей. Общий объем расходов на развитие городской транспортной системы в 2026 году составит порядка 1,3 триллиона рублей.