Москвичи выберут кличку для дельфиненка из «Москвариума»

В проекте «Активный гражданин» началось голосование. Юные и взрослые москвичи могут выбрать имя для детеныша черноморской афалины, который родился в сентябре в центре океанографии и морской биологии «Москвариум».

© Пресс-служба Центра океанографии и морской биологии «Москвариум»

Самка Нота стала мамой во второй раз. У малыша есть старший брат Локи, который появился на свет в 2023 году. Детеныш обитает в общем взрослом бассейне. Гости океанариума могут наблюдать за ним через специальное смотровое окно.

Новорожденный дельфиненок уже освоил базовые навыки плавания, научился выполнять сложные повороты и взаимодействует с матерью. Сейчас его рацион состоит из материнского молока, однако через пять — шесть месяцев в меню появится рыбный прикорм.