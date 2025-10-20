Елку установили у главного входа в парк Горького

Рядом с главным входом в парк Горького в Москве в понедельник, 20 октября, установили елку, при этом до наступления Нового года остается еще больше двух месяцев.

— Возле главного входа в парк Горького установили елку — до Нового года осталось 72 дня, — говорится в публикации.

Сейчас елка еще не украшена новогодними игрушками, передает Telegram-канал «Москвач Новости Москвы».

В рамках конкурсов на лучшее сезонное оформление витрин и фасадов главной идеей зимнего оформления входной группы ресторана Butler его сотрудники выбрали символ 2025 года по восточному календарю. Гендиректор заведения Анастасия Данилова отметила, что вокруг прилегающей к ресторану территории, где гости постоянно делали снимки, находилось много натуральных заснеженных елей, которые создавали атмосферу новогодней сказки и праздничный антураж.

8 октября министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что в 2026 году новогодние праздники станут самыми продолжительными за много лет и будут длиться 12 дней. Чиновник назвал такую ситуацию «беспрецедентной» для зимних каникул.