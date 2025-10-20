На городские клумбы в Москве начали высаживать тюльпаны

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по высадке тюльпанов в Москве, чтобы луковицы успели укорениться до наступления устойчивых отрицательных температур. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Традиционно тюльпаны распустятся к майским праздникам, всего высадим около 15 млн цветов, общая площадь клумб составит почти 220 тыс. кв. м. Они украсят улицы, набережные, площади, скверы, парки и общественные пространства", - сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что традиционно высаживают несколько сортов тюльпанов, среди них - "Стронг голд" с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красные "Апельдорн", белые "Роял вирджин" и "Шуга лав" нежно-розового оттенка. После высадки цветники задекорируют разноцветной древесной щепой, которая должна защитить луковицы в случае сильных морозов.