Богатые йодом продукты доступны на рынках «Москва — на волне» и ярмарках

Москвичам и гостям столицы на рыбных рынках «Москва — на волне» и ярмарках доступен широкий выбор продуктов, богатых йодом, который необходим для работы щитовидной железы. Об этом напомнила мэрия столицы.

© Пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

В мэрии обратили внимание на то, что 21 октября отмечается Всемирный день профилактики йододефицитных заболеваний. Этот день напоминает, насколько важно заботиться о здоровье щитовидной железы, участвующей в работе мозга, сердца, нервной и репродуктивной систем, а также употреблять продукты, содержащие йод.

«Морская капуста — один из абсолютных лидеров по содержанию йода. Достаточно 100 граммов в день, чтобы покрыть суточную норму. Схожими свойствами обладает и клюква — ее тоже стоит включать в рацион, особенно осенью», — пояснил доктор медицинских наук Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы, главный врач городской поликлиники № 220.

При этом одними из лучших природных источников йода являются морская рыба и морепродукты. Треску, пикшу, минтай, креветки, кальмары и устрицы отличного качества легко найти на рыбных рынках «Москва — на волне».

Йод также содержится в молоке, кефире, йогуртах и сырах, яичном желтке. Долю йода в ежедневный рацион также привносят: черника и хурма, помидоры, свекла и картофель. Орехи, белая фасоль и цельные крупы тоже являются помощниками в пополнении запасов йода. Все эти продукты можно купить на московских ярмарках.

Андрей Тяжельников предупредил, что, готовя еду, нужно учитывать, что йод разрушается при длительной термообработке и для его сохранения лучше использовать варку на пару, тушение и запекание. А йодированную соль, в случае ее применения, нужно добавить уже после приготовления.

Также важно знать, что белокочанная, цветная и брюссельская капуста, брокколи и репа мешают организму усваивать йод и, если есть проблемы со щитовидной железой, такие продукты стоит употреблять в умеренных количествах.

