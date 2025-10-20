Около 100 тонн кукурузы продано на ярмарках выходного дня в Москве

Москвичи в течение лета и первой половины осени приобрели на ярмарках выходного дня около 100 тонн кукурузы. Как правильно выбрать кукурузу, и кому она будет особенно полезна, рассказала мэрия Москвы.

© Пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

По данным мэрии, на ярмарки выходного дня кукурузу, сезон которой постепенно завершается, привозили фермеры из девяти регионов, в том числе из Краснодарского края, Липецкой и Тамбовской областей, а также из Подмосковья. Особой популярностью у москвичей пользовался сорт «бондюэль» со сладкими и сочными зернами.

Выбирая кукурузу, стоит обратить внимание на початки нежно-молочного или светло-желтого цвета. Темно-желтые или почти оранжевые могут оказаться старыми и не такими сладкими, рассказал фермер из Курской области Анатолий.

По его словам, нужно также оценить упругость зерен: у молодой и сладкой кукурузы они должны быть на ощупь упругими и плотными, а при нажатии может выступить сок. Зеленые же листья защищают початок от высыхания.

В кукурузе много протеина, который быстро и легко усваивается, а по пищевой ценности сравним с белком животного происхождения. Она особенно полезна для людей, страдающих атеросклерозом, так как она помогает выводить избыточный холестерин, отметили в мэрии.

«Регулярное употребление небольших порций этого продукта способствует повышению аппетита и общему улучшению самочувствия. Кроме того, кукуруза положительно влияет на состояние кровеносных сосудов, помогает нормализовать работу сердечно-сосудистой системы и желчного пузыря», — говорится в сообщении.

При этом за лето московские ярмарки, куда привозят продукты из 40 регионов России, посетили четыре миллиона человек. Были куплены около 5,5 тысячи тонн продукции.

Ярмарочные павильоны расположены недалеко от станций метро. Места участникам предоставляются бесплатно. Москвичи и гости столицы могут быть уверены в качестве продуктов, продаваемых в павильонах, специалисты государственной ветеринарной службы города внимательно проверяют их перед поступлением на прилавок.

Напомним, что, помимо традиционных картошки, помидоров и яблок, жители Москвы могут приобрести на ярмарках выходного дня необычные фрукты и овощи, которые привозятся из разных уголков России.