Какой будет погода в Москве до конца октября

До конца октября в Москве будет серая погода с дождями. Первый снег в столице выпадет только в ноябре. Об этом «Вечерней Москве» рассказала ведущий метеоролог агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Согласно прогнозу специалиста, на этой неделе в Москве будет сырая, мрачная погода с осадками в виде дождя:

— Погоду будет определять глубокий циклон. Его центр будет располагаться над югом Скандинавии, но его атмосферные фронты будут дотягиваться до столицы. Поэтому в течение рабочей недели осадки будут небольшими, а в выходные ожидаются более умеренные дожди.

При этом температурный режим на этой неделе в столице будет выше климатической нормы примерно на два градуса.

— Ночи будут довольно теплые. Температура в ночные часы будет на отметке плюс 1–4 градуса. Дневная температура всю рабочую неделю составит плюс 3–8. В субботу и воскресенье днем столбик термометра может приблизиться к плюс 10 градусам, — сообщила Позднякова.

В начале текущей недели будет преобладать северо-восточный ветер, а в конце он сменится на южный, добавила синоптик.

На следующей неделе, до конца октября, температурный фон начнет понижаться. Московский регион останется под влиянием циклона, атмосферное давление также будет пониженным, предупредила метеоролог:

— Будут идти небольшие дожди. Температура воздуха ожидается значительно ниже, чем в выходные дни. В ночные часы — от нуля до плюс пяти градусов, при этом в отдельные дни возможно понижение до слабоотрицательных значений. А дневная температура останется на уровне плюс 5–7 градусов.

А вот последние пять дней октября будут относительно теплыми, с положительной аномалией температуры, пообещала специалист.

По ее словам, до конца октября в Москве не ожидается снега. Существенный характер погоды начнет меняться только с начала ноября. Тем не менее эксперт посоветовала автомобилистам менять летнюю резину на зимнюю уже сейчас.

— Эластичность летней резины существенно снижается после того, как среднесуточная температура воздуха становится ниже плюс пяти градусов. А в Москве как раз она будет ниже этих значений в ближайшие дни, поэтому лучше поменять резину для собственной безопасности, — порекомендовала Позднякова.

