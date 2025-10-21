Вероятность выпадения снега в Москве до конца октября оценили

Значительного похолодания и выпадения снега в Москве до конца октября не ожидается, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В разговоре с «Лентой.ру» он также отметил, что до конца недели в столице температура будет держаться выше климатической нормы.

«До конца месяца не прогнозируется значительного похолодания и снега, но в этом и нет ничего удивительного. В октябре, да, выпадает снег, но он в воздухе, даже временный снежный покров в октябре, как правило, не формируется. Это не прогноз, а факт», — сказал Вильфанд.

Он пояснил, что в среднем снег выпадает к концу ноября. По его прогнозу, до конца недели температура будет выше нормы. В рабочие дни на этой неделе температура будет примерно на два градуса выше климатической нормы, а в выходные на четыре градуса. До 23 октября в Москве осадков не ожидается, добавил он. При этом Вильфанд сообщил, что бабьего лета в столице уже не ожидается.

Ранее Вильфанд говорил о том, что устойчивый снежный покров может сформироваться в Москве только 28-30 ноября. Он пояснял, что устойчивым называют снежный покров, который тает только весной.