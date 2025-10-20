Полная реконструкция Митинского крематория завершилась. Обновленный комплекс стал соответствовать современным стандартам и обеспечивает комфорт посетителей в трудные моменты прощания с близкими.

В ходе работ обновили три ритуальных зала, два из которых рассчитаны более чем на 100 человек. Высокие потолки, современный дизайн и скамьи из светлого искусственного камня создают атмосферу спокойствия. Помещения оборудованы системами вентиляции, кондиционирования и пожаротушения, а также навигацией с тактильными табличками и шрифтом Брайля для людей с нарушением зрения.

Старые печи заменили на современные установки, что позволит сократить выбросы вредных веществ как минимум в два раза. На прилегающей территории построены новые колумбарные стены с более чем 4,5 тысячи ниш.

Внутри здания появились дополнительные помещения: танато-лаборатория для подготовки усопших к прощанию, складские комнаты и две обновленные клиентские зоны, адаптированные для маломобильных посетителей.

Ранее стало известно, что финансирование столицы дает возможность продолжить комплексную реконструкцию корпусов ГКБ имени В. В. Вересаева, ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова, ГКБ № 15 О. М. Филатова, Морозовской ДГКБ.