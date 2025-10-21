Участники проекта «Активный гражданин» выберут лучшие парки для спорта осенью

В проекте «Активный гражданин» открылось новое голосование «Активная осень в парках Москвы». Жителям столицы предлагают определить, какие городские парки лучше всего подходят для занятий спортом в прохладное время года. В списке для выбора — 11 любимых мест москвичей и туристов: от парка спорта «Яуза» до Измайловского парка, усадьбы Алтуфьево и зоны отдыха «Терлецкая дубрава».

© Mos.ru

Например, в Парке Горького находится популярный беговой маршрут по набережным Москвы-реки. Круглый год здесь работают несколько воркаут-площадок: в Нескучном саду, в парке искусств «Музеон» и на Воробьевых горах.

В парке Олимпийской Деревни есть волейбольная и баскетбольные площадки, футбольное поле, удобные дорожки для неспешной ходьбы и бега, а также спортивные площадки для всех возрастов.

В парке «Яуза» особого внимания заслуживает воркаут-площадка «Русский ниндзя». Здесь можно выполнить упражнения на ловкость и координацию.

Кроме того, в столице реализуется проект «Мой спортивный район», в рамках которого проходят тренировки, например, в парках «Северное Тушино» и Таганском. Осенью все желающие могут улучшить здесь свое здоровье и физическую форму на бесплатных фитнес-тренировках и занятиях по бегу.

В конце голосования москвичам предложат поделиться проверенными способами, как сохранять тепло и энергию во время тренировок в холодные дни.

Принять участие в голосовании на сайте проекта «Активный гражданин» могут пользователи старше 14 лет, имеющие стандартную или полную учетную запись на портале mos.ru.

Голосование «Активная осень в парках Москвы» (ссылка) подготовлено по инициативе столичного Департамента культуры и Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы. Его инициировали, чтобы выбрать самые удобные, интересные и хорошо оборудованные места для занятий спортом в этом сезоне.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более семи миллионов человек, всего прошло свыше семи тысяч голосований. Ежемесячно в городе реализуется от 30 до 40 решений горожан. Проект развивают ГКУ «Новые технологии управления» и столичный Департамент информационных технологий.

Создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства, в том числе предоставление массовых социально значимых и иных услуг и сервисов в электронной форме, соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.