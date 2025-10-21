Тёплый атмосферный фронт принесёт в Москву дожди

К концу рабочей недели в Москве можно ожидать тёплый атмосферный фронт и более интенсивные осадки, рассказал в беседе с RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«В среду и четверг ночная температура в Москве будет составлять порядка +3…+5 °С, дневная — +6…+8 °С. В четверг утром туманы. Далее в пятницу ожидается тёплый атмосферный фронт», — поделился он.

Благодаря фронту, ночная температура в выходные дни будет находится в пределах +2…+7 °С, а дневная порядка +8…+10 °С, продолжил Ильин.

«С подходом тёплого фронта во второй половине пятницы ждём и более заметные дожди. А в ночь на субботу и днём возможны даже умеренные дожди», — добавил он.

По словам синоптика, атмосферное давление большую часть недели будет иметь ровный ход — около 750 мм ртутного столба.

«В пятницу оно начнёт понижаться и упадёт в выходные до 740 мм. А в начале следующей недели давление опустится ниже данного показателя — до 738-739 мм», — подытожил он.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова пояснила, когда в Москве ждать метеорологическую зиму.