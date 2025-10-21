Собянин: Москва поможет бойцам и ветеранам СВО начать собственное дело

Комплексную программу поддержки участников СВО, которые планируют начать собственное дело, запустили в столице. Об этом во вторник, 21 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На портале mbm.mos.ru есть специальный раздел, где военнослужащие или ветераны могут воспользоваться полным набором услуг для запуска и развития бизнеса.

Программа охватывает полный цикл запуска бизнеса: обучение предпринимательским основам, выбор юридической формы, регистрация и подбор помещения. Каждому участнику предоставляется персональное сопровождение.

После регистрации предприниматели получают доступ к мерам поддержки: консультациям по масштабированию, обучающим курсам и деловым мероприятиям. Также предусмотрены бизнес-боксы от партнеров — готовые решения для продвижения, бухгалтерского учета и автоматизации процессов.

Эффективность подхода подтверждается практикой. Мэр рассказал, что Ростислав Зайцев, вернувшись со службы, начал развивать бренд спортивной одежды. Он уже получил помощь в оформлении документов и налоговом консультировании, а также планирует воспользоваться поддержкой в разработке и оптимизации стратегии бизнеса.

— Новая программа дает участникам СВО реальные инструменты для перехода от военной службы к предпринимательству, — написал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

В столице продолжает работать Единый центр поддержки участников спецоперации и членов их семей столичного департамента труда и социальной защиты населения. Это многофункциональное пространство с сервисами, объединенными по принципу одного окна.