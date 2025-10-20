Погода на 21 октября 2025 года: народные приметы и прогноз синоптиков

Также существовала примета: еcли вoкpуг Луны появляются круги, то следующее лето будет особенно засушливым. А если облака начинали низко плыть, то можно было ожидать сильных морозов уже в ближайшее время. Предки обращали внимание и на туманный ореол вокруг Солнца. Он предсказывал восстановление сухой и ясной погоды. По прогнозам современных синоптиков, 21 октября в Самарской области будет 5...10 °С, а ночью столбики термометров опустятся до 2…7 °С. Будет дождливо.