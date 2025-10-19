В Коммунарке построили школу по высоким стандартам

В Коммунарке построили школу на 1 150 мест. Здание возводили по самым высоким стандартам, сообщил Сергей Собянин.

На первом этаже школы разместились инженерный лабораторно-исследовательский комплекс, актовый зал, живописная мастерская, медицинский блок, обеденный зал и гардероб. Ещё в школе есть два спортзала, робокласс, медиатека и ИТ-полигон.

Как отметил мэр, рядом со школой много зелени – деревья и кустарники. Обустроено место для прыжков и бега, спортивных игр и тихого отдыха.