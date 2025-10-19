Синоптик Тишковец рассказал о дождях в Москве в воскресенье

В Москве сегодня будет до +8, возможен небольшой дождь. Такой прогноз сделал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик рассказал, что небо столицы сейчас полностью закрыто слоистыми облаками с нижней кромкой 100-200 м. В течение дня возможны осадки.

«В течение дня синоптическая ситуация обусловится передней частью балканского циклона с юго-запада. В Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, местами возможен небольшой дождь», — отметил Тишковец.

Согласно прогнозу, ветер восточный, северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха будет колебаться от +5 до +8. Давление понизится до 749 мм рт. ст.

Накануне на Земле началась третья магнитная буря октября.