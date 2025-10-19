Собянин: новые круглогодичные спортивные площадки появятся в Москве

Необходимые условия и инфраструктуру для здорового и активного образа жизни горожан продолжат создавать в столице. Об этом в воскресенье, 19 октября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В 2026 году на развитие физической культуры и спорта планируется направить 173,3 миллиарда рублей. Средства будут использованы на строительство, ремонт и оснащение городских спортивных объектов. До 2028 года предусмотрено возведение более 150 всесезонных площадок и спортивных комплексов, а также обновление 68 существующих объектов.

В рамках развития инфраструктуры для зимнего и летнего отдыха планируется оборудование свыше 500 километров лыжных трасс, включая 242 километра флагманских маршрутов в каждом округе столицы, а также устройство открытых бассейнов с подогревом и круглогодичных спортивных площадок. Одновременно создаются условия для поддержки детско-юношеского спорта и развития одаренных детей: будут организованы новые спортивные мероприятия, открыты дополнительные секции и подготовлен квалифицированный тренерский состав.

Функционирование бесплатных спортивных секций рядом с домом позволит каждому выбирать занятия по возрасту, уровню подготовки и способностям. Проекты «Мой спортивный район» и «Спортивные выходные» расширяют количество локаций, видов спорта и дисциплин, делая их крупнейшими бесплатными спортивными инициативами не только в России, но и в мире.

Кроме того, планируется проведение массовых спортивных фестивалей и праздников, рекордных по числу участников и продолжительности, а также расширение календаря массовых забегов и повышение их доступности для всех желающих.

— Такой комплексный подход поможет москвичам любого возраста не просто полюбить спорт, а сделать его частью своей жизни, — отметил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

В Зеленограде на территории «Технополиса «Москва» открылся новый спортивно-досуговый комплекс. Объект предназначен для сотрудников компаний-резидентов особой экономической зоны, жителей района и всех любителей спорта. Здесь оборудованы ледовые арены, футбольное поле с искусственным газоном, а также шесть кортов для падел-тенниса и сквоша.