Более 65 тыс. поездок совершено на электросудах в Москве за две недели октября

Более 65 тысяч поездок на электросудах в Москве было совершено пассажирами за первые две недели октября, что почти на 50% превысило показатели прошлого года, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

© m24.ru

С 1 октября на регулярных речных маршрутах столицы вступили в силу "зимние тарифы", напомнили в Дептрансе. Самым популярным маршрутом с начала месяца стал "Киевский – Парк Фили", где было совершено более 36 тысяч поездок.

На втором месте с более чем 19 тысячами поездок оказался маршрут "ЗИЛ – Печатники", а на третьем – "Новоспасский – ЗИЛ", где их количество достигло почти 10 тысяч.

Кроме того, 11 октября "Организатор перевозок" совместно с Музеем транспорта Москвы запустили регулярные экскурсии на электросудах по выходным, которые продлятся до апреля.

Как отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, речной электротранспорт остается востребованным даже зимой.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина сейчас мы готовим регулярные речные суда к зимнему сезону, чтобы поездки оставались комфортными и безопасными в любую погоду", – добавил вице-мэр.

Ранее горожан предупредили об изменении в маршруте третьего речного электротранспорта "Новоспасский – ЗИЛ". С 20 по 26 октября суда не будут останавливаться на причале "Симоновский".

Это связано с работами по очистке дна для обеспечения безопасности судоходства. Для проезда к ТРЦ "Ривьера" пассажиров призвали пользоваться причалом ЗИЛ или автобусом № 766.