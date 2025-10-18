Пять школ возвели и реконструировали по АИП в ТиНАО с начала года

Пять объектов образования построили и реконструировали в рамках адресной инвестиционной программы (АИП) в ТиНАО с начала года. Об этом сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Он уточнил, что речь касается школ, рассчитанных на более 3 тысяч детей, в Бекасове, Коммунарке, Щербинке и Краснопахорском районе.

"Здания позволят создать современные условия для обучения и развития подрастающего поколения, повысить качество и доступность образования", – цитирует его пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Руководитель столичного департамента гражданского строительства Алексей Александров уточнил, что самой крупной возведенной школой в ТиНАО стало учреждение образования на 1,1 тысячи учащихся в Коммунарке. В нем создали IT-полигон, оснастили лабораторно-исследовательские комплексы, оборудовали бассейн и спортзалы.

Новый учебный корпус на 400 мест для школы № 2122 имени Героя Советского Союза О. А. Юрасова появился также в Щербинке, а в Красной Пахре завершилась реконструкция трехэтажного здания школы № 2075.

Ранее Сергей Собянин объявил о завершении строительства новой школы на 550 учеников в Свиблове. В здании, расположенном в проезде Русанова, оборудовали учебные кабинеты, медиатеку, спортзал, медблок и пространство для проведения мероприятий. На прилегающей территории сделали спортивную зону и место для отдыха.