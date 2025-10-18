Собянин рассказал об интересных особенностях подземных коллекторов

В московских подземных коллекторах проложены водопровод и теплосеть, силовые кабельные линии и электрические кабели и линии связи. Сергей Собянин назвал уникальные сооружения подземным городом, который защищает важнейшие коммуникации от внешних воздействий.

Мэр отметил, что первый коллектор появился в 1940 году. А с 2010 года сеть существенно расширилась – проложено почти 300 километров новых подземных трасс.

Есть под Москвой и уникальные сооружения. Среди них - коллектор от подстанции "Пресня", частично проложенный под Москвой-рекой.