Названы самые популярные клички собак и кошек в Москве

Москвичи предпочитают давать кошкам русские клички, а собакам — иностранные. Об этом в субботу, 18 октября, рассказал председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

Среди представителей кошачьих лидируют — Муся, Пушок и Барсик. Собакам же предпочитают давать клички — Джек, Джесси, Ричард и Тайсон, передает ТАСС.

В России тем временем рассматривается законопроект, который может запретить выгул определенных пород собак, включая доберманов и немецких овчарок, детям до 16 лет.

Ранее депутат Государственной думы Игорь Антропенко предложил запретить держать в многоквартирных домах собак, относящихся к потенциально опасным породам.

Москвичи также все чаще дают своим питомцам оригинальные и необычные клички. Среди них встречаются имена в честь знаменитостей: в ветеринарных базах столицы зафиксированы Орнелла Мути, Джеки Чан, Ума Турман, Бейонсе, Сара Джессика, Стив Джобс, Зидан.

Часто собаки и кошки становятся героями самых невероятных историй и приключений. Психолог, кандидат биологических наук Екатерина Трофимова рассказала «Вечерней Москве», какую пользу приносят питомцы.