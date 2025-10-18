В Москве появятся новые катки

В этом зимнем сезоне в Москве добавятся новые катки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Их создают в рамках реализации проектов комплексного благоустройства и реабилитации территорий.

Например, на главной площади олимпийского комплекса «Лужники» зимой в каток превратится новый фонтан. Его общая площадь составит 16 тысяч квадратных метров, он займет и боковые аллеи комплекса. По периметру будут работать пункты проката, кафе и рестораны.

В музее-заповеднике «Коломенское» вдоль набережной Москвы-реки зальют один из самых длинных линейных катков. Его протяженность составит 1,7 километра. Над площадкой организуют инсталляцию «Звездное небо». Готовятся к открытию и традиционные локации.