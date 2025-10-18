Отец Маска сравнил Москву с Вашингтоном и Лондоном

Москва является самой впечатляющей столицей в мире: она намного лучше Вашингтона и Лондона. Об этом в субботу, 18 октября, заявил отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол.

— Это, безусловно, самая впечатляющая столица в мире. В Вашингтон за последние две–три недели Трамп был вынужден ввести армию, чтобы люди не грабили и не убивали друг друга на улицах. Вашингтон — это ад, — отметил он.

Отец Илона Маска резко высказался о ЕС

По его словам, в Лондоне опасно ходить по тротуарам, так как кто-нибудь может плеснуть кислотой, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Эррол Маск посетит Казань 19 октября. Это будет второй российский город, в котором он побывает. Столица Татарстана заинтересовала его своими университетами и прогрессом в области ИИ.

До этого в ходе своих выступлений на «Форуме будущего — 2050» отец бизнесмена уже называл Москву лучшей столицей мира. Кроме того, он добавил, что считает Россию одной из лучших стран.

Эррол Маск также рассказал, что был искренне удивлен разнообразием блюд, предложенных московским заведением. Американец сравнил его с меню «мишленовского ресторана».