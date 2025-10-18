Детеныши мокасиновой змеи родились в Московском зоопарке

Четыре детеныша медноголового щитомордника, также известного как мокасиновая змея, родились в террариуме Московского зоопарка.

© Вечерняя Москва

Это редкое событие произошло в конце августа и стало результатом тщательной работы специалистов, создавших оптимальные условия для содержания рептилий.

Для щитомордников крайне важно поддержание стабильной температуры, уровня влажности и правильного светового режима — условий, максимально приближенных к естественной среде североамериканских лесов. Кроме того, для успешного размножения необходимо имитировать сезонные изменения, включая период зимовки с корректировкой температурного режима.

Эти условия делают разведение вида в неволе сложной задачей, поэтому появление четырех детенышей считается значимым событием. Последнее пополнение коллекции медноголовых щитомордников в зоопарке произошло несколько лет назад.

— Как и другие представители этого рода, медноголовые щитомордники живородящие. Детеныши появляются на свет уже полностью сформированными. Через одну–две недели после рождения у них происходит линька, после чего они начинают питаться. В раннем возрасте основу их рациона составляют лягушки, а по мере взросления они переходят на мелких млекопитающих, — цитирует генерального директора зоосада Светлану Акулову официальный сайт мэра Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, за первое полугодие в Московском зоопарке появилось на свет около 200 детенышей. Среди них — сычуаньские такины, мадагаскарские удавы, цепкохвостые сцинки и эластичные черепахи.