В Москве наградили победителей премии «Папа года»

В Москве состоялось торжественное вручение ежегодной премии «Папа года – 2025», приуроченной к Году защитника Отечества.

Церемония награждения победителей Всероссийской премии «Папа года – 2025» прошла на площадке Общественной палаты России 17 октября, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Организатором премии выступил Союз отцов России.

«Сила и мудрость должны быть главным качеством отцов. Настоящий отец – это защитник Отечества, способный в ответственный момент отдать дань своей стране», – заявил глава комиссии ОП РФ по демографии Сергей Рыбальченко.

Члены Общественной палаты подчеркнули важную роль отцов в формировании прочных семейных традиций и воспитании детей.

Заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода Александр Заремба отметил, что Союз отцов становится опорой для семей участников СВО. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Денис Майданов напомнил, что День отца стал официальным праздником, и подчеркнул необходимость поощрять многодетность и семейные традиции. Депутат Дмитрий Кузнецов добавил, что поддержка отцов – залог стабильности страны.

Поздравление участникам премии в видеообращении направила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, подчеркнув особое значение роли отца как наставника и опоры. Писатель Захар Прилепин обратил внимание на проблемы демографии и значимость многодетных семей для будущего России.

Премия включает номинации «Отцы-герои», «Отцы на защите Отечества», «Отцы-профессионалы-наставники», «Многодетные отцы» и другие. В каждой номинации были отмечены по три победителя. Один из них, участник СВО Михаил Лисов, рассказал о достижениях российской армии. Победители поблагодарили организаторов за внимание к их вкладу в укрепление семьи и страны.