Москвичам рассказали о погоде в выходные

Погода на выходных в столице будет неустойчивой. Своим прогнозом на предстоящий уик-энд с агентством городских новостей «Москва» поделилась ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

18-19 октября синоптик обещает небольшие дожди. Вплоть до следующего четверга, 23-го числа, по словам Поздняковой, погода в Москве будет формироваться под воздействием повышенного атмосферного давления, поэтому значительных осадков не ожидается. Ниже нуля даже по области столбики термометров в это время не опустятся, уверена метеоролог: минимальная температура будет держаться в пределах 1-5 градусов тепла. Отрицательная температура в Подмосковье будет наблюдаться разве что 20 октября, однако и в этот день минус будет небольшим.

В субботу, 18 октября, воздух прогреется до плюс 5-7 градусов, в воскресенье — до плюс 6-8 градусов. На этом уровне температура будет сохраняться до середины следующей недели. Такой показатель превышает климатическую норму, отмечает Позднякова.

Ставить зимнюю резину пока что рано. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец советует использовать фрикционные шины, так называемую «липучку». Шипованные не стоит доставать раньше ноября.