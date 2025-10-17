Московские цветники начали готовить к зиме

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы начали готовить столичные цветники к зиме, чтобы многолетники благополучно пережили период морозов и смогли радовать горожан в следующем году.

Об этом в пятницу, 17 октября, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— Приводим в порядок клумбы, организована подкормка растений удобрениями, провели обрезку. После завершения работ задекорируем цветники разноцветной древесной щепой, которая будет украшать их всю зиму, — добавил Бирюков.

Он отметил, что городские специалисты подкармливают растения удобрениями, чтобы укрепить их корневую систему и повысить морозостойкость, а также очищают клумбы от мусора и сорняков. Кроме того, сотрудники комплекса обрезали растения и в дальнейшем закроют кустовые розы специальным защитным материалом, передает Telegram-канал ведомства.

15 октября уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку в столице перевели на зимний режим работы. Теперь городские фонари и подсветку зданий включают раньше, а выключают позже. Бирюков уточнил, что архитектурно-художественную подсветку включают одновременно с наружным освещением, но отключают в разное время.