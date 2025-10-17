В центре Москвы завершена модернизация газовых сетей в дореволюционном доме

В Пресненском районе столицы подошли к концу работы по обновлению систем газоснабжения в доме №14 по Большому Предтеченскому переулку. Объектом стала угловая шестиэтажная постройка 1914 года, яркий пример дореволюционного зодчества с уютным дворовым подъездом. Несмотря на возраст, дом и сегодня отличается теплоэффективностью, демонстрируя продуманность оригинальных инженерных решений.

© Вечерняя Москва

Важным этапом стала установка в квартирах современной запорной арматуры, обеспечивающей комплексную защиту. Новые устройства способны не только предотвратить случайное открытие детьми, но и автономно перекрыть подачу газа в случае критического роста температуры или перепадов давления в системе, создавая новый стандарт безопасности для жильцов.

— Работа с историческими зданиями — это всегда диалог с прошлым. Наша задача — не просто заменить коммуникации, а деликатно вписать в них технологии, которые обеспечат комфорт и безопасность на десятилетия вперед, не нарушив аутентичности объекта, — отметил заместитель генерального директора компании-подрядчика «Центр Газ» Артур Андреев.

Программа поэтапного обновления газового оборудования в жилом фонде столицы реализуется в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.