Электросуда не будут останавливаться на причале «Симоновский» с 20 по 26 октября

Электросуда третьего речного маршрута не будут останавливаться на причале «Симоновский» с 20 по 26 октября. Об этом в пятницу, 17 октября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

© Вечерняя Москва

Соответствующие ограничения связаны с проведением работ по очистке дна для обеспечения безопасности судоходства.

— Для проезда к ТРЦ «Ривьера» пользуйтесь причалом «ЗИЛ» и автобусом 766, — уточнили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Как ранее рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, регулярные речные электросуда, как и весь городской транспорт, сейчас проходят обязательную подготовку к зиме, чтобы поездки оставались комфортными и безопасными. На электросудах проверяют работу систем отопления и вентиляции, а также автоматических дверей и аппарелей.

Также Ликсутов сообщил, что с начала года пассажиры совершили свыше 1,1 миллиона поездок на регулярных речных маршрутах столицы. Это более чем на 20 процентов больше, чем за такой же период прошлого года.