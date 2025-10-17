Электросуда не будут останавливаться на причале «Симоновский» 20–26 октября

Из-за работ по очистке дна 20–26 октября суда третьего маршрута речного электротранспорта не будут останавливаться на причале «Симоновский». Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Пассажирам рекомендовали пользоваться причалом «ЗИЛ» и автобусом №766.