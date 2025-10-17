В Москве начали готовить к зиме цветники

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по подготовке столичных цветников к зиме, чтобы многолетники благополучно пережили период холодов и могли радовать горожан в следующем году. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Приводим в порядок клумбы, организована подкормка растений удобрениями, провели обрезку. После завершения работ задекорируем цветники разноцветной древесной щепой, которая будет украшать их всю зиму", - сказал Бирюков, слова которого приводятся в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Отмечается, что специалисты проводят подкормку растений удобрениями, чтобы укрепить их корневую систему и повысить морозостойкость; очищают клумбы от мусора и сорняков; провели обрезку растений; закроют кустовые розы специальным защитным материалом.