Юбилейный вечер состоится в Театре РОСТА в Царицыне 25 октября

25 октября в 17:00 в Театре РОСТА в Царицыне состоится юбилейный вечер, посвященный 95-летию театра.

© Вечерняя Москва

В программе вечера запланированы торжественное открытие выставки к юбилею театра, экскурсии по интерактивной экспозиции, праздничный концерт «95. И нам недоСТАточно!».

В «Новой Третьяковке» открылась центральная экспозиция XIX Международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха». Фотовыставка посвящена красоте и многообразию природы, ее можно посетить до 14 декабря. В этом году на конкурс поступило 1108 работ от 191 автора. Это почти на четверть больше, чем в прошлом году.

28 октября пройдет торжественная церемония открытия IX кинофестиваля «Шередарь». Мероприятие станет мостом между кинематографом и некоммерческим сектором, объединив профессионалов кино, благотворительные организации и всех, кому близки темы инклюзии и социальной ответственности.