Москвичам рассказали о погоде на выходных

В Москве в выходные, 18 и 19 октября, ожидается прохладная, пасмурная и дождливая погода. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков «Яндекс Погоды».

© Мослента

Так, в субботу температура воздуха утром, днем и вечером составит 7 градусов выше нуля, ночью опустится до плюс 6 градусов. В течение дня в столице будет пасмурно и дождливо. Прогнозируется северо-западный и восточный ветер с порывами до четырех метров в секунду. В городах Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово Московской области днем 18 октября ожидается около 6 градусов тепла и аналогичные погодные условия.

В воскресенье тоже будет прохладно и пасмурно. Утром столбики термометров в Москве покажут плюс 5 градусов, днем и вечером — примерно плюс 7, а ночью — около 6 градусов. В Подмосковье температурный фон местами прогнозируется ниже на один-два градуса. Ветер ожидается восточный и северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал москвичам подходящее время для смены резины на автомобилях.