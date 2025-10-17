В Москве расширили тестирование беспилотных трамваев

В Москве продолжается программа испытаний автоматизированных трамваев. Два опытных образца начали курсировать по пяти маршрутам Краснопресненской сети: № 15, 23, 27, 30 и 31. На текущем этапе транспорт движется без пассажиров под контролем водителя-испытателя.

Во время поездок специальное оборудование собирает информацию для создания высокоточных цифровых карт маршрутов. Эти карты содержат детальные данные о трассе движения, включая расположение остановок, светофоров и допустимые скорости.

Трамваи-лаборатории оснащены комплексом датчиков: лидарами с круговым обзором, радарами для работы в сложных погодных условиях и камерами для распознавания объектов. Технология позволяет определять положение транспортного средства с точностью до 2 сантиметров.

Ранее аналогичная система была успешно внедрена на маршруте № 10, где беспилотный трамвай преодолел более 4,5 тысячи километров без нарушений.