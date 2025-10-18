Москвичи выберут имя дельфиненку из «Москвариума»

Москвичи выберут имя для детеныша черноморской афалины, который в сентябре родился в Центре океанографии и морской биологии «Москвариума» на ВДНХ. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

© Мослента

Голосование стартовало на сайте проекта «Активный гражданин» — среди имен доступны варианты: Скай, Флиппи, Сильвер, Каспер и Мотя.

«Детеныш обитает в общем взрослом бассейне, где проявляет себя как спокойный и наблюдательный малыш», — рассказали в пресс-службе.

При этом дельфиненок хорошо себя чувствует и большую часть времени проводит рядом с мамой. Посетители «Москвариума» могут увидеть его через смотровое окно в общем бассейне.

Ранее москвичи выбирали имя для первого детеныша самки Ноты, который родился в прошлом году. Наибольшее число голосов набрало имя Лаки.