Собянин рассказал о строительстве новых корпусов московских больниц

Москва планирует выделить на здравоохранение 615 миллиардов рублей. Об этом в пятницу, 17 октября, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Финансирование поможет продолжить комплексную реконструкцию корпусов ГКБ им. В.В. Вересаева, ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова, ГКБ №15 О.М. Филатова, Морозовской ДГКБ.

Кроме того, деньги пойдут и на строительство новых объектов — до 2028 года в городе появится 52 медицинских учреждения, включая настоящие «больницы будущего». Таким образом удастся превысить в 1,3 раза темпы строительства медицинской инфраструктуры в прошлые годы.

— Совершенствование клиентских путей для лечения онкологических, гематологических и нефрологических заболеваний. Создание центров женского здоровья по всему городу. Реализация первой в России программы по поддержке репродуктивного здоровья женщин «Стану мамой», — перечислил глава города.

Помимо этого, столица планирует вложиться в оказание высокотехнологичной медпомощи по всем профилям, а также в развитие инновационных методов лечения — операции с использованием робототехники, трансплантации костного мозга, сердца и других органов, уточнил Собянин в MAX.

Столичные специалисты строят новый многопрофильный комплекс для Городской клинической больницы № 52 в районе Щукино, работы завершатся в 2027 году.